João Moura Caetano, o toureiro que durante os últimos meses manteve uma relação amorosa com Luciana Abreu, vai dar uma entrevista a Manuel Luís Goucha.

A informação tem sido promovida pelo apresentador da TVI, que nas redes sociais garante que a conversa irá ser exibida "brevemente".

A confirmar-se, essas serão as primeiras declarações de João Moura Caetano depois de iniciado o namoro com a cantora. De acordo com alguma imprensa cor-de-rosa, os dois separaram-se há poucos dias, o que aumenta o interesse em torno desta entrevista.

A data da mesma continua por revelar, embora se saiba que irá acontecer na próxima semana.

Leia Também: Goucha faz surpresa a fã muito especial: "Há 20 anos que me vê na TV"