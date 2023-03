Ciara levou a ousadia a um outro nível com a escolha do look para a afterparty dos Óscares.

A cantora, de 37 anos, esteve presente no evento com o marido, Russell Wilson, e o vestido transparente que usou fez com que não passasse despercebida.

Uma peça de rede, brilhante, que deixou tudo à mostra, incluindo a cueca tanga preta.

De acordo com a People, os brincos e as sandálias de salto alto eram da Santoni, tendo acrescentado ainda umas longas luvas. Veja na galeria algumas imagens da artista no evento.

Leia Também: Hunter Schafer, estrela de 'Euphoria', usa uma pena para cobrir os seios