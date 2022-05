Foi com grande emoção que Christina Perri anunciou esta segunda-feira, 23 de maio, que está à espera do segundo bebé, uma menina.

A notícia foi dada nas redes sociais com um vídeo no qual a filha mais velha da cantora, Carmella, aparece a abrir uma caixa com confettis e um papel, que finge ser enviado pela bebé, a contar que está a caminho uma irmã.

"A Rosie enviou à Carmella uma carta de irmã e estamos muito entusiasmados. Estamos com as emoções à flor da pele, mas a tentar todos os dias escolher a alegria", escreveu na legenda.

A cantora aguarda a chegada da segunda filha juntamente com Paul Costabile. O casal trocou alianças em 2017 e deram as boas-vindas a Carmella no ano seguinte. Em 2020, a artista voltou a engravidar, mas sofreu um aborto.

