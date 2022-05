Alice Alves anunciou esta segunda-feira, 23 de maio, que está grávida do primeiro filho e Flávio Furtado, com quem trabalha no 'Big Brother', não tardou em reagir.

Na emissão do 'Extra' do reality show, o comentador registou uma foto ao lado da apresentadora e na legenda escreveu: "O meu sobrinho já diz o meu nome".

Vale notar que Alice Alves aguarda a chegada do primeiro bebé juntamente com o chef Carlos Duarte Afonso. O anúncio foi feito quatro meses depois de assumirem o namoro.