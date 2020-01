Christina Aguilera e o ex-marido, Jordan Bratman, deram conta da excelente relação que conseguiram construir após o divórcio ao celebrarem juntos o aniversário do filho de ambos - Max, que chegou aos 12 anos de vida.

A cantora publicou na sua conta de Instagram uma imagem do momento em que o menino apagou as velas. Imagem onde ela e o 'ex' surgem ao lado do filho.

Na legenda do registo, Aguilera deu destaque ao facto de ao lado de Jordan Bratman ter conseguido fazer resultar o conceito de família. "É algo lindo", destacou.

Recorde-se que Christina Aguilera está desde 2011 numa relação com o empresário e produtor Matthew Rutler.

