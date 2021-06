Christina Aguilera fez questão de mostrar publicamente o seu apoio a Britney Spears.

Esta segunda-feira, 28 de junho, a artista fez uma publicação no Twitter na qual ofereceu o seu apoio a Spears, a propósito da batalha de Britney em tribunal pelo fim da tutela do pai, a que está submetida há 13 anos.

"Nestes últimos dias tenho pensado sobre a Britney e por tudo o que ela está a passar. É inaceitável que qualquer mulher, ou humano, que queira estar no controlo do seu próprio destino não possa viver a sua vida como deseja", começa por dizer.

"Ser silenciado, ignorado, mal tratado ou não ser apoiado por aqueles 'próximos' de ti é a coisa mais esgotante, devastadora e humilhante que se possa imaginar. Os danos mentais e emocionais que pode provocar num espírito humano não podem ser considerados de ânimo leve", continua.

"Todas as mulheres deveriam ter direitos sobre o próprio corpo, o seu próprio sistema reprodutivo, a sua privacidade, o seu espaço, a sua própria cura e felicidade", diz ainda.

"À mulher que tem trabalhado debaixo de condições e pressões inimagináveis para a maioria, garanto-vos que ela merece toda a liberdade possível para viver a sua vida feliz. O meu coração está com a Britney. Ela merece todo o VERDADEIRO amor e apoio do mundo", completou.

Spears e Aguilera têm uma longa história em comum. Depois de trabalharem juntas quando eram crianças no 'The Mickey Mouse Club', as duas conseguiram sucesso no mundo da música pop dos anos 1990.

