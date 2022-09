Chrissy Teigen esteve à conversa com a People e acabou por falar sobre a perda do filho Jack. "Quando vives o pior, ou algo incrivelmente difícil, quase que sentes que estás pronta para qualquer coisa", disse.

No entanto, não deixou de admitir: "Mas, claro, ainda dói". Isto sem deixar de destacar a importância da "terapia", de "cuidarmos de nós próprios" ou de "conversar com as pessoas sobre qualquer preocupação ou ansiedade".

De recordar que Chrissy Teigen está atualmente grávida, depois de ter perdido o bebé em setembro de 2020. A modelo e o marido, John Legend, são pais dos pequenos Luna, de seis anos, e Miles, de quatro.

Leia Também: Amor, família e paixão: Chrissy Teigen e John Legend em novo videoclipe