Chrissy Teigen confirmou aos seguidores que o filho Miles, de seis anos, foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Isto porque os fãs começaram a suspeitar depois de terem visto o menino com um medidor de glicose numa fotografia captada em Paris, enquanto assistia aos Jogos Olímpicos com a mãe e a irmã, e torciam por Simone Biles.

A modelo acabou por confirmar as especulações, tendo referido ainda que recebeu "as palavras mais bonitas e incríveis" dos seguidores.

Chrissy Teigen destacou que a família sente-se abençoada pela ajuda dos profissionais, e contou que o disgnóstico foi descoberto depois de o menino ter sido internado com uma infeção.

"Percebi desde então que é assim que muitas crianças são diagnosticada com diabetes tipo 1 - quando vão parar ao hospital por alguma coisa completamente diferente", escreveu.

"Na noite passada, demos-lhe a primeira dose de insulina e aqui vamos nós. Um mundo novo e diferente para nós, e estamos certamente a aprender muito rápido", partilhou também. Veja a publicação na íntegra:

De recordar que além de Miles, Chrissy Teigen e John Legend são também pais de Luna, de oito anos, Esti, de 18 meses, e Wren, de 13 meses.

Leia Também: Luísa Sobral recorda complexos com o corpo e conta "episódio caricato"