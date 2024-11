Chrissy Teigen abordou de novo a doença com que o filho Miles, de seis ano, foi diagnosticado no início deste ano: diabetes tipo 1.

A modelo, de 38 anos, confessou que a família "ainda está a aprender" a lidar com a condição do menino em resposta a uma comentário de um fã no Instagram.

Depois de ter publicado várias imagens da família, sendo mãe de quatro crianças - Miles, Luna, de 8 anos, Esti, de 22 meses, e Wren, 17 meses - fruto do casamento com John Legend, a modelo recebeu uma mensagem que não lhe passou despercebida.

De acordo com a People, um seguidor questionou Chrissy Teigen se está a considerar falar mais sobre a sua experiência enquanto mãe de um menino com diabetes tipo 1. "Definitivamente, planeio! Nós por aqui ainda estamos a aprender", respondeu a modelo.