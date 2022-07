Chrissy Teigen está a celebrar um ano completo de sobriedade. Num vídeo publicado nas redes sociais em que surge com o marido, John Legend, e os dois filhos, a modelo falou sobre como tem vivido esta batalha.

"Nem uma gota de álcool durante estes 365 dias! Sinto falta de me sentir louca e despreocupada às vezes mas, para ser honesta, no final já não sentia aquela sensação divertida. Bebia para acabar com a ansiedade louca que depois se foi embora quando eu parei de beber", explicou no longo texto publicado.

"Honestamente, ainda não sei se nunca mais vou beber, mas sei que nunca mais quero ser assim. [...] Vou deixar os pesadelos aparecerem e tentar resolvê-los na terapia, sem bebida", acrescentou Chrissy Teigen.

