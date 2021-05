Chris Rock juntou-se ao movimento contra a cultura de cancelamento, defendendo que tal só leva ao "desrespeito" pelo público e que é responsável pelo aumento de entretenimento "aborrecido".

O comediante de 56 anos falou do assunto durante uma conversa com o programa de rádio 'The Breakfast Club'. "Quando toda a gente está salvaguardada e ninguém tenta nada, as coisas ficam aborrecidas", afirmou.

"Vejo muitas comédias sem graça, programa de televisão sem graça, cerimónias de entregas de prémio sem graça, filmes sem graça - porque toda a gente tem medo de dizer alguma coisa", lamentou.

"Chegamos a uma altura em que as pessoas têm medo de falar", referiu, acrescentando que chega a ser bizarro, "especialmente nos Estados Unidos".

Quanto aos humoristas em concreto, este sublinhou: "Não é necessário que nos cancelem, porque nós entendemos a mensagem - não estão a rir! Quando dizemos alguma coisa a que as pessoas não acham graça, nós percebemos", afirmou.

