É do conhecimento geral que a relação entre a mulher de Alberto do Mónaco, a princesa Charlene, e a irmã mais velha do soberano, a princesa Carolina, nunca foi das melhores.

No entanto, parece que houve uma mudança entre as duas cunhadas, uma vez que se juntaram num ato oficial esta quinta-feira, dia 23 de novembro, algo pouco comum.

Charlene e Carolina já participaram noutros eventos juntas, mas sempre acompanhadas de mais algum membro adulto da família real.

Desta vez, e como a ocasião era a celebração do Dia da Criança, que no Mónaco se festeja a 20 de novembro, as duas princesas fizeram-se apenas acompanhar das 'suas' crianças. Enquanto Charlene levou os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, Carolina fez-se acompanhar pelo neto Balthazar, o filho mais novo de Charlotte Casiraghi.

Para assinalar o momento, a Casa Real partilhou no Instagram algumas fotografias do evento, que se realizou ao ar livre, no Parque Princesse Antoinette.

