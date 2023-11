Alberto e Charlene de Mónaco presidem aos principais eventos do Dia Nacional do Principado, um dos dias de maior destaque na sua agenda institucional, onde o soberano se faz acompanhar por toda a sua família, tanto a mulher e os filhos, Jacques e Gabriella, como as suas irmãs e sobrinhos.

Mostrando-se lado a lado, o casal pretende (mais uma vez) afastar os rumores de uma possível separação, que ocasionalmente voltam a aparecer nos meios de comunicação, algo que acontece já desde a altura em que se casaram.

Pelas 9h30, hora local, a família Grimaldi dirigiu-se à catedral de Nossa Senhora Imaculada para participar numa missa de Ação de Graças e no Te Deum.

Para esta ocasião, a princesa Charlene optou por um look total em vermelho, composto por vestido, casaco, luvas e botas, seguindo assim a tradição dos últimos anos em que aparece sempre neste evento vestida nesse tom ou em branco, as cores que compõem a bandeira do Mónaco. Durante a celebração, e tal como lhe é característico, a mulher do príncipe Alberto adotou uma postura séria, mas estando sempre atenta aos filhos.

