Alberto e Charlene do Mónaco dirigiram-se ao escritório da Cruz Vermelha monegasca onde entregaram alguns sacos com pertences a pessoas em risco de exclusão social.

Poucos dias antes da celebração do Dia Nacional do Mónaco participaram neste emocionante evento, no qual a princesa exibiu um look sóbrio e muito elegante, onde predominou o preto.

Este é um evento de particular destaque para o casal, porque o soberano é o presidente da Cruz Vermelha e a mulher a vice-presidente.

Também esteve presente a filha mais nova da princesa Stephanie, Camille Gottlieb, que trabalha ativamente com a organização como chefe da secção juvenil.