Foi na apresentação da nova coleção de verão da Natura que o Fama ao Minuto se encontrou com Inês Margarida Martins, que destacou o visual prefeito para os dias quentes.

"Alguma coisa que seja fluida, branca… Um vestido longo branco", elegeu, não deixando de lado a maquilhagem. "Iluminada, fresquinha, assim aquele aspeto de pele bem brilhante, bem iluminada e sem cores muito carregadas - assim uns nudezinhos."

Verão traz também logo à cabeça as férias, que para Inês Martins a palavra que melhor descreve esta época do ano é "praia". No entanto, este ano será diferente, uma vez que foi recentemente mãe pela primeira vez. Ainda assim, 'ignorando' as mudanças, partilha que as férias ideais envolvem "praia, mochila às costas e scooter".

A influencer deu à luz a pequena Elisa no dia 24 de janeiro, fruto da união com Bruno Lima, que conheceu no 'Casados à Primeira Vista' - com quem casou 'às escuras'. A relação mantém-se até aos dias de hoje e já deu frutos.

Ao abordar a adaptação a este 'nova' Inês enquanto mãe, disse que "está a ser boa". "Nem todos os dias são fáceis porque temos oscilações e fases, mas boa. Está a ser uma descoberta."

Inês Margarida Martins ainda está a "descobrir" a maternidade, mas "tem sido fácil no sentido em que tem muito apoio". "Também me propus a isso, por isso é que mudei de casa, mudei de terra - voltei para perto da minha família. Tenho tido muito apoio, o Bruno também tem sido exemplar", explicou.

"Mas é um processo, ainda estou a descobrir, estou agora a regressar aos poucos ao trabalho e ao exercício físico", acrescentou.

A bebé Elisa, diz, "é uma bebé geralmente tranquila". "Depois tem aqueles dias que está um bocadinho mais agitada, mas, no geral, é tranquila."

Sendo tão pequenina, com apenas quatro meses, ainda é cedo para ver os traços de personalidade da bebé. Ainda assim, a mamã "consegue ver algumas coisinhas" como as parecenças físicas.

"Ela é toda ao lado do pai. Acho muito graça que as pessoas, às vezes, dizem: 'Desculpa, mas ela é muito parecida com o pai'. Se estou com ele é por alguma coisa, portanto, não peçam desculpa [risos]. Adoro que ela seja parecida com o pai", contou.

