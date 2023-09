A princesa Charlene do Mónaco regressará na próxima semana à África do Sul, de maneira a marcar presença no evento desportivo Water Bike Challenge, que é organizado pela sua própria fundação.

Conforme destaca a revista Hola!, esta trata-se da primeira visita da antiga nadadora olímpica ao seu país de origem depois de contrair uma grave infeção nos ouvidos, nariz e garganta em maio de 2021, o que a obrigou a permanecer seis meses por lá.

À época, Charlene teve de se submeter a três operações, para além de ter suportado as saudades, dada a distância dos filhos, Jacques e Gabriella.

Ora, se na África do Sul a princesa passou alguns dos momentos mais difíceis da sua vida, aqui também foi local das suas vivências mais felizes. Ou seja, mais do que qualquer paragem, esta tem um sabor agridoce para a mulher de Alberto do Mónaco.

