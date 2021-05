Os colaboradores do palácio não foram propriamente fãs da ideia de Meghan Markle organizar um chá de bebé em Nova Iorque quando estava grávida do filho mais velho, Archie, agora com dois anos.

O biógrafo real Ingrid Seward chega mesmo a dizer que evento foi considerado "inútil".

"Caminhavam até à porta de entrada a levar sacos enormes das lojas mais caras de Nova Iorque", disse Seward no documentário 'A Very Royal Baby: From Cradle to Crown'.

"As pessoas juntaram-se porque havia lá celebridades, como Gayle King, da CBS, Serena Williams e Amal Clooney", notou.

"Lembro-me de falar com uma empregada do palácio na altura que revirou os olhos. Estavam horrorizados que algo tão banal estivesse a acontecer da Casa de Windsor", afirma. "Nunca tínhamos visto ninguém com um compromisso tão luxuoso para celebrar a chegada iminente de um bebé", completou.

Meghan Markle na chegada ao Mark Hotel em Nova Iorque para o chá de bebé© Getty Images

Recorde-se que Meghan Markle está grávida pela segunda vez. É uma menina e deverá estar prestes a nascer.

