César Mourão decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram alguns pormenores sobre a criação do genérico da série 'Esperança', da OPTO, onde é o protagonista.

Numa publicação que fez na rede social esta quarta-feira, 9 de março, contou que foi Miguel Araújo o responsável pela música.

"É vida é mais rica com amigos geniais. Estávamos de férias e convidei o Miguel Araújo para fazer a banda sonora da 'Esperança' por volta das 11h da manhã de um dos dias. Depois do almoço pega no meu guitalele e pergunta se é mais ou menos por aqui. E já estava a caminho de estar pronto. Aqui estão os primeiros acordes, experimentais, do que viria a ser a música do genérico", contou, junto de um vídeo do artista. Veja na galeria.

Leia Também: César Mourão comenta declarações de Jair Bolsonaro sobre Ucrânia