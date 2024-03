Céline Dion está a aproveitar a vida ao máximo. Apesar de batalhar contra sérios problemas de saúde - depois de ter sido diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, o que a impede de cantar - a artista mostrou o seu lado mais divertido durante um jogo de hóquei.

Juntamente com os filhos, Nelson e Eddy, de 13 anos, a cantora fez uma aparição surpresa esta quinta-feira e foi 'apanhada' pelas câmaras a dançar ao som do sucesso dos Bon Jovi - 'Livin’ on a Prayer'.

Poderá ver o momento na galeria.

Apesar da doença, aos poucos, Céline Dion tem tentado voltar à vida normal e, consequentemente, aos palcos.

Leia Também: Céline Dion posa com os filhos e faz desabafo sobre a doença de que sofre