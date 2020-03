Idris Elba mostrou-se revoltado com as acusações de Cardi B que afirmou que as celebridades estariam a ser pagas para revelarem que tinham sido infetadas com o novo coronavírus.

O ator, de 47 anos, afirmou que a perspetiva da rapper era "estúpida", uma vez que ele próprio foi uma das celebridades a confirmar que tinha sido atingido pela doença.

"Essa ideia de que alguém, como eu, ser pago para dizer que tem coronavírus é uma parvoíce, uma estupidez", afirmou o artista, garantindo que nem percebe a lógica desta ideia.

Leia Também: Idris Elba volta a falar aos fãs. "Sente-se bem" mas está "preocupado"