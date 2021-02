Transtornos alimentares como anorexia e bulimia são tão prejudiciais para a mente como para o corpo, e podem levar a problemas de saúde extremamente sérios para o resto da vida. Também pode não ser óbvio quando uma pessoa está a lutar contra um transtorno alimentar, especialmente porque os números anuais provam continuamente que o problema é mais comum do que se possa imaginar.

A atriz Gabourey Sidibe falou francamente sobre o assunto num episódio do programa 'Peace of Mind', de Taraji P. Henson, sobre a sua experiência com bulimia.

Sidibe disse que a alimentação "era como um mecanismo de autodefesa" para a depressão, e que "não se tratava de perder peso, não se tratava de controlar o meu apetite, mas era antes algo que me impedia de começar a chorar".

Sidibe acrescentou que não ajudava que as pessoas lhe dissessem que estava "com boa aparência" enquanto era bulímica.

Felizmente, a atriz desde então reparou o seu relacionamento com o corpo e a mente, mas a história de Sidibe é uma lembrança de que os distúrbios alimentares não afetam apenas mulheres brancas magras e que às vezes até os nossos elogios bem-intencionados sobre o peso de uma pessoa podem ter efeitos prejudiciais.

A pressão para ter o corpo perfeito tem levado algumas celebridades a sofrerem desses transtornos alimentares, sendo que alguns casos se tornaram tão graves que levaram a hospitalização. Hoje, essas estrelas felizmente superaram os seus distúrbios, mas clique para descobrir quem são.

