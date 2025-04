Morreu Alice Tan Ridley, mãe da atriz Gabourey Sidibe, aos 72 anos, no dia 25 de março, na cidade de Nova Iorque, segundo a People.

Alice Tan Ridley ficou conhecida em 2010 quando participou no 'America Got Talent'. Também era vista com frequência a cantar no metro de Nova Iorque.

"A Alice é simplesmente brilhante", comentou Piers Morgan na altura em que a artista participou no programa de talentos e cantou 'At Last'.

A People partilha ainda que Alice Tan Ridley nasceu no dia 21 de dezembro de 1952, numa família grande, tendo sido a sétima de oito filhos. Em 1969, formou-se na Stewart County High School e era professora.

Casou-se com Ibnou Sidibe, o pai da atriz Gabourey Sidibe, em 1980, e antes de se divorciarem tiveram mais um filho, Ahmed Sidibe.

