Morreu o designer das capas de álbuns dos Bon Jovi, Ioannis Vasilopoulos, mais conhecido como Ioannis. Tinha 66 anos.

A notícia foi confirmada pela família numa nota citada pelo Mirror. "Comunicamos com pesar a morte de Ioannis, o nosso amado artista, marido, pai, irmão, avô, tio e amigo", começaram por escrever.

"Sentimos conforto por saber que ele reencontrou-se com o pai, a mãe, a família e os amigos. A demonstração de amor pelo Ioannis e pelo seu trabalho é um grande conforto. O Ioannis queria fazer tantas coisas novas e, como família, fomos incumbidos de dar à comunidade o seu trabalho. A sua energia vai viver através da sua incrível arte", pode ainda ler-se. A causa da morte não foi revelada até à data.

Ioannis Vasilopoulos, refere ainda o Mirror, desenhou mais de 350 capas de discos e produtos para grandes bandas, incluindo Deep Purple, Bon Jovi, Allman Brothers, Uriah Heap, Styx, Blue Oyster Cult e Lynard Skynard.

Após a sua morte, a banda de rock Voivod, para quem Ioannis criou obras de arte, prestou-lhe uma homenagem e lamentou a sua partida no Instagram:

"Estamos profundamente tristes com a morte de Ioannis Vasilopoulos, conhecido profissionalmente como Ioannis, um artista e designer de renome internacional. O Ioannis ajudou o Away [Michel Langevin] com os 'layouts' dos nossos álbuns 'Nothingface' e 'Angel Rat'. [...] Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos neste momento difícil. O seu legado artístico continuará a inspirar e a cativar o público. Descansa em paz, Ioannis."

