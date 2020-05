Uma semana após a morte do pai, e depois de ter sido realizado o funeral do mesmo no fim de semana passado, Sofia Cerveira destaca no Instagram que esta quarta-feira será realizada a missa de 7.º dia.

Uma informação que foi partilhada através de um emotivo texto que publicou na rede social logo na manhã desta quarta-feira, 13 de maio.

"Hoje, o bom dia é dado assim. Roubei o lugar ao Gonçalo Diniz [companheiro] que habitualmente faz a sua meditação aqui e, assim, do alto, parece que estou mais próxima de quem quero. Neste 13 de Maio, dia tão emotivo e especial, celebra-se a missa de 7.° dia do meu querido Pai. A todos os que quiserem estar connosco, saibam que o podem fazer agora às 10h00 ou, mais logo, pelas 19h15. Facebook - Paróquia Cascais YouTube - Igreja Cascais", escreveu, partilhando todas as informações sobre a cerimónia.

"Que Nossa Senhora nos proteja a todos e possa ajudar no caminho interior de cada um. A Mãe do Céu aguarda, cada um de nós. No seu mais generoso e puro coração. Agradeço-lhe todos os mimos que me dá. Juntos, com Maria", rematou.

Leia Também: "Estamos em dor, mas tranquilos ao sabermos que o pai não esteve sozinho"