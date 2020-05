"Hoje, foi um dia difícil. Era um dia muito ansiado. Depois de tanto tempo sem ver o meu Pai pudemos, finalmente, ir ao seu encontro. Numa cerimónia reservada e cumprindo as recomendações da DGS, 'despedimo-nos', como foi possível, do grande Mestre Raul Cerveira", foi assim que Sofia Cerveira começou por se dirigir aos que a seguem no Instagram logo após o funeral do progenitor.

Na semana passada, a apresentadora revelou na mesma rede social que o pai tinha morrido, partilhando agora uma nova mensagem emotiva onde se despede publicamente do mesmo.

"Merecia uma homenagem muito maior e que fizesse jus ao enorme legado que nos deixa. Mas, ainda assim, foi um dia profundamente emotivo que jamais esqueceremos. Aproveito para agradecer TODAS as mensagens de força que nos têm feito chegar. Tantos e tão bonitos testemunhos que nos aquecem o coração! E, nos tempos que correm, a diferença que faz! Estou muito sensibilizada por constatar a importância que o meu Pai teve, efectivamente, na vida de tanta gente! A forma como influenciou milhares de alunos espalhados por Portugal", acrescentou, mostrando-se de coração cheio com todo o carinho que tem recebido.

"Na verdade, Raul Cerveira permanecerá, também, vivo em todos os que praticam o Karaté, ou não tivesse sido o grande pioneiro da modalidade no nosso país. Falar de Karaté será, sempre, relembrar o nosso querido Pai", continuou.

Antes de terminar, Sofia Cerveira destacou ainda as palavras do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que fez questão de deixar uma mensagem na despedida do mestre de Karaté Raul Cerveira.

"Depois de um dia marcado pelo distanciamento social a que somos actualmente obrigados, foi com profunda comoção que lí as palavras que o nosso querido Presidente Marcelo deixou ao meu Pai. Em nome da minha Mãe e irmãos, o nosso sentido obrigado", destacou.

Por sua vez, o companheiro de Sofia Cerveira, o ator Gonçalo Diniz, também deixou algumas palavras no Instagram. "Em paz nasceu, na paz viveu e como Mestre querido exemplar morreu... Hoje aprendi que a lealdade e o respeito se conquistam. Obrigado por tudo Mestre Raúl Cerveira! Aqui seguimos com a família sempre unida".

