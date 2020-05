Um dia depois de se ter despedido do pai, Raul Cerveira, cujo funeral se realizou no último fim de semana, Sofia Cerveira usou as suas redes sociais para dedicar um profundo agradecimento aqueles que nos últimos meses estiveram ao lado do seu pai.

"Nos últimos meses, o meu querido Pai conheceu uma outra família, a família do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. Uma família verdadeiramente especial que o acolheu e a ele se entregou com todo o seu profissionalismo. E com tudo o que alguém afastado da sua família, por força da pandemia do Covid-19, mais poderia desejar: carinho, atenção, compreensão e cuidado", começou por realçar a apresentadora, que não via o pai há um mês devido às medidas de prevenção relacionadas com a Covid-19.

"O último mês foi particularmente difícil... Não pudemos ver o meu Pai, senti-lo, abraçá-lo, beijá-lo, mimá-lo, confortá-lo", lamenta.

"Assim, aqui, em nome da minha Mãe e irmãos, gostava muito de fazer um reconhecimento público de admiração e de respeito à equipa de enfermagem do Hospital de Santa Cruz, liderada pela enfermeira Casimira Carvalho. Foi, também, através destas mulheres e destes homens que mantivemos o contacto telefónico com o meu Pai, podendo assim ouvir a sua voz. E, mais importante ainda, ouvir ele a nossa e matar as saudades gigantes", conta, estendendo o seu agradecimento "ao Dr Mikhail Costa, que foi incansável connosco e tudo fez pelo nosso Pai".

"Agradecemos, ainda, à equipa de hemodiálise que acompanhou o nosso Pai em todo este processo. E a todos os assistentes operacionais, que muito generosamente trouxeram, para além de tudo, um olhar amigo e atencioso.A nossa mais profunda gratidão vai para o enfermeiro Miguel Ângelo Castro. Amigo pessoal da família, seu aluno há 40 anos. Presente em todos os momentos. Ao ver o Miguel, o meu Pai via, de alguma maneira, a sua família. Por todo o amor que lhe dedicou nesta última caminhada de vida, o nosso muito obrigada", refere ainda o rosto da SIC, terminando a sua emotiva publicação deixando claros, uma vez mais, os seus sentimentos.

"Estamos em dor, mas tranquilos porque sabemos que o nosso Pai nunca esteve sozinho. E, por aqui, com a presença de Deus e com esta paz no coração, vamos reencontrar o nosso trilho", completou.

