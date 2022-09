Catarina Siqueira contou em direto uma grande novidade sobre o seu futuro profissional. A atriz tem um novo projeto na TVI, revelou este sábado, 24 de setembro, na emissão especial do programa 'Dois às 10'.

Catarina e Mariza Cruz estiveram à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, desvendando que ambas farão parte do elenco da nova novela da TVI - 'Queridos Papás'.

'Queridos Papás' é uma adaptação do original sul americano 'Sres. Papis'. A trama retrata a vida de quatro homens, interpretados por Fernando Pires, José Fidalgo, Pedro Sousa e Tiago Teotónio Pereira, que se encontram no infantário dos filhos e partilham as suas experiências no papel de pais.

