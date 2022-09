Cristina Ferreira esteve esta quarta-feira, 21 de agosto, nos estúdios da Plural para assistir às gravações da próxima grande aposta da TVI: a novela 'Queridos Papás'.

Através do Instagram e em direto no programa 'Dois às 10', a comunicadora apresentou o "elenco feminino" da trama.

"Aos pais juntam-se estas mulheres que não vão tornar a vida dos homens muito fácil. Ana Varela, Sara Prata, Diana Nicolau e Mafalda Marafusta (não pode estar), boa sorte", pode ler-se num conjunto de imagens, agora disponíveis na galeria, captada nesta animada manhã de bastidores.

'Queridos Papás' é uma adaptação do original sul americano 'Sres. Papis'. A trama retrata a vida de quatro homens, interpretados por Fernando Pires, José Fidalgo, Pedro Sousa e Tiago Teotónio Pereira, que se encontram no infantário dos filhos e partilham as suas experiências no papel de pais.

Leia Também: "O que importa é saber que a TVI fez o que lhe competia", diz Cristina