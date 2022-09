Cristina Ferreira deixou uma mensagem na sua página de Instagram onde além de falar sobre o funeral da rainha Isabel II, destacando algumas imagens do momento, também comentou a cobertura da TVI.

Uma publicação que recebeu algumas críticas, mas a apresentadora não deixou passar em branco.

"Está visto que o que importa é quem viu as cerimónias fúnebre pela TVI e não propriamente a morte da rainha", disse um internauta.

"O que importa é saber que a TVI fez o que lhe competia. Transmitir um evento histórico", respondeu Cristina Ferreira.



© Instagram

Numa outra mensagem, podia ler-se: "Não foi só a TVI, foram enumeras as televisões, as mais famosas do mundo".

"Óbvio. Mas mais nenhuma me é tão próxima", reagiu a apresentadora.

© Instagram

