Catarina Raminhos acaba de lançar o livro autobiográfico 'Catarina, Uma Incrível História Banal', onde compila várias histórias da vida pessoal além da relação de mais de duas décadas com o humorista António Raminhos. No entanto, durante esta fase de promoção, a autora faz questão de destacar o apoio do marido e fez uso das redes sociais, esta quinta-feira, para se declarar, afirmando que tem sido uma "bênção tê-lo como companheiro".

"Este livro é uma viagem - ora incrível ora banal - pela minha vida. Lá, está muito do que é o meu percurso profissional e a minha existência individual, 'além Raminhos'. Visibilidades à parte, a verdade é que tem sido uma bênção tê-lo como companheiro de viagem", começou por escrever.

"São muitos anos e houve momentos acompanhados de dificuldades, desafios, alegrias, surpresas boas e surpresas más. Momentos em que houve paciência e outros em que ela faltou. Momentos em que a paixão esteve mais acesa e outros em que inventámos formas de não a ver apagar-se. Mas o amor, esse, segue seguro, de boa saúde e maduro como nós. Raminhos, vamos lá a mais 22?", rematou.

Recorde-se que Catarina e António conheceram-se quando eram ainda estudantes e trocaram alianças há 14 anos. Atualmente são pais de três meninas: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

