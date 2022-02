Catarina Mira celebra esta terça-feira uma data especial ao completar sete anos ao lado do companheiro, Martin Rose.

A atriz assinalou a data nas redes sociais com uma carinhosa foto de ambos e escreveu: "Feliz 7.º aniversário para nós. Vou sempre defender-te das aranhas e tu vais continuar a apanhar o cocó do cão".

Vale lembrar que a atriz e irmã do rapper Sam the Kid trocou alianças com o fotógrafo em julho do ano passado. Em setembro nasceu o primeiro filho do casal.

