Há duas semanas, a atriz Catarina Mira deu as boas-vindas à maternidade com o nascimento do filho, Wolf Santiago Mira-Rose, fruto do casamento com Martin Rose.

Esta quarta-feira, a irmã do rapper Sam the Kid enterneceu os seguidores ao partilhar na sua página de Instagram fotos que assinalam as primeiras duas semanas de vida o recém-nascido.

A sequência de imagens incluí momentos registados logo após o parto, que aconteceu em casa, e do bebé com os pais. Veja abaixo.

Leia Também: Nasceu o filho de Catarina Mira. Eis o vídeo do parto feito em casa