Catarina Mira e Martin Rose foram pais pela primeira vez na passada segunda-feira, 20 de setembro. A novidade chega uma semana depois através de uma publicação partilhada nas redes sociais da antiga apresentadora.

Catarina, irmã do rapper Sam The Kid, deu à luz em casa e o momento foi gravado pelo companheiro. O escocês captou imagens únicas que compilou em vídeo e que agora são partilhadas pelo casal como forma de dar as boas-vindas ao bebé e revelar o sexo e nome: um menino chamado Wolf.

"Hoje o Martin Rose mostrou-me este filme feito por ele no seu iPhone e editado para o Wolf e para mim. Não é preciso de dizer que muitas lágrimas foram derramadas enquanto o via. Wolf Santiago Mira-Rose nasceu em casa, rodeado de amor no dia 20 de setembro com 41 + 6 semanas. Obrigado por me fazeres tua mãe, pequeno Wolf. Valeu a pena esperar", pode ler-se na legenda da publicação.

