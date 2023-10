Para além das receitas e dos retratos em família, Catarina Gouveia também gosta de fazer partilhas divertidas nas redes sociais.

Assim foi esta segunda-feira, dia 16 de outubro, com a atriz a publicar uma lista com as "10 coisas que não exigem talento".

Da mesma constam coisas como "ser pontual", "agradecer" e "falar a verdade", com os seguidores a mostrarem-se de acordo com o que foi dito.

Veja abaixo a publicação em causa.

