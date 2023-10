A desfrutar de uns dias de descanso em ilhas espanholas, Catarina Gouveia acabou por fazer uma partilha onde revela o "elogio mais espetacular" que lhe podem fazer.

As caras conhecidas estão sempre a ser questionadas sobre as peças de roupa e a atriz não é exceção. No entanto, diz, não fica nada incomodada com tais questões.

"E quando, aqui, alguém me vem perguntar de onde são os meus vestidos? Não imaginam que é o elogio mais espetacular que me estão a fazer", confessou, mostrando-se com um vestido branco comprido, decotado e com abertura lateral e nas mangas.



© Instagram_categouveia

