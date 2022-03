Catarina Gouveia 'viajou' no tempo e partilhou com os seguidores algumas fotografias suas da altura em que escondia a gravidez.

Os registos remontam a dezembro e foram captados durante as férias da atriz às ilhas Seychelles na companhia do marido, Pedro Melo Guerra.

"Nunca cheguei a publicar estas fotografias. Adoro poder recordá-las! Estava com 18 semanas de gravidez e mais feliz do que nunca, a sentir esta bebé a crescer dentro de mim, numa perfeita conexão com a Natureza", escreveu na legenda.

Recorde-se que a atriz aguarda a chegada do primeiro bebé, uma menina.

Veja as imagens na galeria.

