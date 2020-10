Catarina Gouveia deu o nó no passado fim de semana, mas os momentos especiais foram tantos que a atriz continua a partilhá-los com os seus seguidores do Instagram. A sua última publicação foi referente à escolha do lugar onde iriam dar o nó.

"Casar na Natureza. Nos dias de hoje, ter livre arbítrio para escolher a celebração que se quer ter é, realmente, uma dávida. Tanto eu, como o Pedro, acreditamos e defendemos os nossos ideais, e a certeza de celebrar o nosso casamento na Natureza, a nossa igreja, foi o nosso ponto de partida", começa por contar.

"Quando começamos por idealizar o espaço, não procuramos explorar belas paisagens, queríamos muito mais. Queríamos um espaço que respirasse energia viva, que fizesse vibrar a nossa alma, que nos preenchesse de forma plena!", continua.

Entretanto revela de que forma encontrou o espaço ideal: "Foi num fim de semana, em Março, a convite do Pinecliffs, que, por mero acaso, depois de um pequeno-almoço, entramos no Tabugarden. Estou a arrepiar-me a escrever isto. Lembro-me, como se fosse neste momento presente, de entrar naquele jardim, de sentir a natureza numa orquestra perfeita e harmoniosa. Naquele instante, chegou a certeza de que seria ali".

"Um pinhal, no topo de uma falésia, com uma vista imperdível para o mar, embalando-nos numa melodia perfeita, entre o vai e vem das ondas do mar, grilos e pássaros. Ali, eu via Deus em todo o lado. Só poderia ser ali. E assim foi. Mágico", completou.

