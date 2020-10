Catarina Gouveia deu a conhecer mais um momento simbólico do dia do seu casamento com Pedro Melo Guerra, que aconteceu no passado sábado, dia 10.

A atriz partilhou imagens da sua chegada ao altar de mão dada com a mãe - um momento emotivo que publicou acompanhado de palavras de profunda gratidão e carinho.

"A minha mãe, a mãe que soube ser mãe e pai. O meu maior exemplo de força. A mulher mais incrível que conheço. Guiou o meu caminho até aqui, ensinando-me a importância dos verdadeiros valores, aqueles eu devia reconhecer e admirar num homem. Entregou-me ao Pedro, ao amor da minha vida, ao homem mais doce, responsável e educado que eu conheço. (E ao mais charmoso, também). Obrigada, mãe. Nunca largaste a minha mão. Estender-te-ei a minha eterna gratidão, por todos os dias da minha vida", escreveu.

