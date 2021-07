"Não disfarço o orgulho!". Foi desta forma que Catarina Furtado começou por dar uma novidade aos seus seguidores das redes sociais.

"Ontem recebi o Prémio Consagração de Carreira Dona Antónia Adelaide Ferreira. É de facto um prémio de grande prestígio e só atribuído a mulheres", conta.

"Fico muito orgulhosa por várias razões: a primeira porque se trata de um reconhecimento de carreira que está assente no meu trabalho social que eu acredito ser o motor para uma sociedade mais feliz, igualitária, justa, inclusiva, economicamente desenvolvida e onde ninguém é esquecido ou deixado para trás", evidencia.

Por fim, a apresentadora da RTP1 evidencia o trabalho social que tem vindo a desenvolver ao longo da sua vida: "Sou comunicadora com um propósito muito claro: tentar, em todos os meus circuitos, criar sinergias que promovam os direitos humanos e não belisquem nunca a dignidade, dando palco ao combate às discriminações, desigualdades de acesso a oportunidades e escolhas e violências com base no género. No mundo em desenvolvimento e no mundo desenvolvido são sempre as raparigas, mulheres e crianças quem mais sofre".

Leia Também: "A minha imagem tem sido violenta e abusadamente usada"