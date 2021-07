Já há algum tempo que Catarina Furtado tem vindo a destacar na sua página de Instagram que a sua imagem está a ser usada, sem o seu consentimento, "para vender 'produtos' para emagrecer". Um assunto que continua a ser atual, com a apresentadora da RTP a voltar a destacá-lo na rede social este domingo.

Ao partilhar uma notícia sobre o novo programa da RTP apresentado por si, 'É Urgente o Amor', a figura pública não deixou de reparar no anúncio que estava na mesma página.

"Existe nesta comunicação uma MENTIRA ABSOLUTA e uma VERDADE ABSOLUTA. A minha imagem nos últimos anos tem sido violenta e abusadamente usada para vender 'produtos' para emagrecer", começou por dizer.

"Nunca até hoje utilizei produtos para perder peso e se o tivesse feito partilharia aqui se esse fosse o meu compromisso comercial fruto de uma convicção na credibilidade dos mesmos. Por favor: antes de comprarem, perguntem por mensagem privada, que eu respondo sempre, se podem ou não acreditar nas várias montagens de fotografias minhas (retiradas com enorme descaramento de outros contextos e até a assumir que são entrevistas que eu dei, sem nunca ter dado)", destacou de seguida, afirmando que os referidos "produtos são uma maneira de roubar dinheiro".

"Vejam bem como estão escritas estas 'notícias': com erros ortográficos, com 'informações' que às vezes anunciam que eu perdi 40 kilos", acrescentou, referindo-se ao anúncio que aparece na notícia sobre o seu programa na RTP.

"Quando é que eu tive mais 40 kilos?! E se tivesse tido, partilharia convosco um plano de alimentação e de hábitos saudáveis como sempre fiz questão de promover, aqui mesmo, o meu local fidedigno de conteúdos! Sempre defendi a alimentação saudável, a prática de algum tipo de exercício físico, a disciplina", afirmou.

"Fico muito lisonjeada e com responsabilidade acrescida por saber que os estudos me indicam como uma das figuras públicas em que o público mais atribui o factor credibilidade, por isso ainda mais indignada me sinto perante estas aldrabices em que, infelizmente, muita gente ainda cai", continuou.

De destacar que o programa 'É Urgente o Amor' está quase a estrear na RTP. "Fiquem atentos", disse ainda, falando deste novo formato.

