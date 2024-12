Catarina Furtado conduziu mais uma emissão do programa 'Natal dos Hospitais', na RTP.

A edição comemorava os 80 anos desta iniciativa e, para um evento tão especial, a apresentadora escolheu dois looks à altura.

Catarina usou um vestido longo de cor azul, mais estruturado na parte de cima e com efeito peplum na zona da barriga. A peça é de manga curta, tem gola alta e uma racha.

Mais tarde, a apresentadora trocou de look e, desta vez, escolheu um vestido cai-cai lilás, com uma faixa na cintura. As peças são da autoria de Nuno Baltazar, criador que acompanha Catarina há muitos anos.

No Instagram, a apresentadora fez questão de salientar o orgulho que sentiu ao fazer este programa.

"É uma honra poder conduzir esta emissão para todo o mundo que homenageia os profissionais de saúde e dá alento e distração a quem está com a saúde debilitada. Quando não estamos em direto, conversamos com utentes e podemos perceber o quão importante é o entretenimento", escreveu a apresentadora que teve como colega José Carlos Malato.

Leia Também: Catarina Furtado dá os parabéns à "miúda com mais pinta, estilo e ginga"