Catarina Furtado não conseguiu conter as lágrimas num dos episódios do seu programa na RTP1 - 'É Urgente o Amor'. No momento - que já se tornou viral nas redes sociais - a apresentadora mostra-se emocionada ao ouvir o ensinamento de vida de uma das convidadas presentes no formato.

"A vida é simples. Uma pessoa ter a alegria de ter uma casa para viver, um sítio onde dormir, família e amigos para amar. Já não vale muito? As pessoas andam tão stressadas, tão apressadas com as suas coisas, que não reparam nas coisas bonitas que a vida tem. Que é a lua, a natureza, a alegria, a felicidade!", revelou a jovem

Veja o momento:

