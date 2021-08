Catarina Furtado celebrou esta quarta-feira, dia 25, o 49.º aniversário, mas o ambiente de festa prolongou-se até ao final da semana.

Esta sexta-feira, a apresentadora, que se encontra em gravações para o 'The Voice Portugal', partilhou um animado vídeo em que aparece a festejar na companhia da equipa do talent show.

"O meu aniversário prolongou -se porque equipa e amigos fizeram questão de me surpreender durante as gravações do 'The Voice Portugal'. [...] E é tão bom dançar, abraçar, gargalhar e gostar", escreveu na legenda.

Leia Também: Catarina Furtado celebra 49 anos: "Adoro celebrar a vida"