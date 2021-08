"Faço anos e adoro celebrar a vida". Foi desta forma que Catarina Furtado começou por assinalar junto dos fãs a celebração do 49.º aniversário. Esta quarta-feira, a apresentadora da RTP completa mais uma primavera e não esconde que esta é uma data que gosta de festejar.

Feliz a nível profissional e pessoal, o rosto da estação pública mostrou-se grata pelo carinho recebido e afirmou que está pronta para viver mais um ano de vida.

"Hoje começa um novo ano da minha vida e, apesar das inúmeras injustiças e desigualdades do mundo, estou preparada para o enfrentar da melhor maneira que conseguir e com as melhores pessoas que escolhi e que me escolheram", rematou.

