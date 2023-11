Catarina Furtado está intimamente ligada ao início da carreira de Sara Tavares. A apresentadora conduziu a primeira edição de 'Chuva de Estrelas', entre 1993 e 1994, o concurso que terminou com a vitória de Sara e que catapultou a cantora para a ribalta, de onde nunca mais sairia.

A relação especial que Catarina e Sara tinham tornou inevitável que a comunicadora desse início à gala de ontem do 'The Voice' com uma referência à morte da artista.

"Hoje partiu uma estrela que ficará para nós para sempre, Sara Tavares", fez notar, antes mesmo de António Zambujo, Sara Correia, Sónia Tavares e Fernando Daniel cantarem juntos o tema 'Chamar a Música'.

Muito emocionada esteve Catarina Furtado durante toda a homenagem, acabando por dar início à competição de voz embargada e de lágrimas nos olhos.

Vale lembrar que Sara Tavares morreu este domingo, dia 19 de novembro, aos 45 anos. A cantora lutava contra um tumor no cérebro, diagnosticado há mais de 10 anos.

