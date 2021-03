Este domingo, dia 7, a RTP celebra 64 anos e Catarina Furtado destacou a data nas redes sociais com uma carinhosa homenagem à estação pública.

"Parabéns RTP! 64 anos de uma existência indispensável para a História de Portugal. Um orgulho fazer já parte dessa História, com projetos que pretendem contribuir para um país mais informado, solidário mas também muito bem entretido pelo talento que não esconde idades. Agradeço e aplaudo cada equipa com quem trabalhei em programas tão diferentes mas sempre tão construtivos. Obrigada. Cada pessoa conta para entregarmos o melhor ao público", foram as palavras da comunicadora.

Recorde-se que, atualmente, Catarina Furtado está na apresentação do concurso 'The Voice Kids'.

