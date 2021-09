Catarina e António Raminhos foram convidados no 'Cristina ComVida' desta sexta-feira para uma conversa dedicada ao amor. Juntos há 22 anos, a escritora e o comediante revelaram os 'segredos' para uma relação sólida e saudável.

"Este amor é feito de respeito, porque tem que ser, paciência e cedências", afirmou Catarina Raminhos.

A escritora frisou ainda que é necessário "uma gestão muito grande". "Porque é impossível as pessoas darem-se bem assim naturalmente, no sentido de terem as mesmas ideias e quererem sempre as mesmas coisas, isso é impossível, isso não existe. Então é preciso perceber 'agora acho que posso ceder eu' ou 'não, agora acho que eu tenho razão nisto e vou mostrar que eu é que tenho razão'", rematou.

O casal, recorde-se, trocou alianças há 14 anos e tem três filhas - Maria Rita, de 11 anos, Maria Inês, de oito, e Maria Leonor, de cinco.

