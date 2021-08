António Raminhos presenteou os seguidores do Instagram com o primeiro teaser oficial do seu novo podcast: 'Somos Todos Malucos', com estreia marcada para esta quarta-feira, dia 1 de setembro, às 18h00, no YouTube, Spotify, Google e Apple.

Sara Norte é a primeira convidada do humorista. A atriz, de 36 anos, admite em entrevista a Raminhos que sofre de uma perturbação obsessiva compulsiva.

"Eu sou obsessiva compulsiva. Não consigo controlar. Ainda agora, eu vinha a sair de casa, subi duas ou três vezes para ver se a porta estava bem fechada, e toco três vezes na porta e tenho que depois trocar três vezes no interruptor. Pah, e eu não consigo controlar. Por mais que eu saiba que é uma parvoíce", confessa a filha de Vítor Norte.

Perante as revelações de Sara, o humorista resolveu brincar com a época em que esta esteve presa em Espanha por tráfico de droga.

"Quando estavas em Algeciras, quando estavas na prisão, também verificavas quatro vezes se a porta estava fechada?", brincou António Raminhos.

"Não, mas ia lá tocar-lhe", reagiu Sara depois de uma valente gargalhada.

Veja abaixo o vídeo completo:

