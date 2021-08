"Faz esta manhã um ano em que o meu mundo desabou e recebi a notícia que tinhas partido". Foi no dia 17 de agosto de 2020 que Sara Norte viu partir a irmã, Beatriz.

Um ano depois, a atriz recorreu ao Instagram para desabafar sobre este dia marcante. "Só quem passa por uma perda destas sabe a dor que se sente e o quão difícil é", afirmou.

"A verdade é que a Beatriz continua muito presente na vida de todos nós porque ela era realmente uma menina muito especial, que marcou a vida de quem teve a sorte de se cruzar com ela", acrescentou, falando de seguida dos dias difíceis que viveu depois da morte da irmã.

"Sempre me considerei uma mulher forte mas, para ser franca, nos primeiros tempos sem ela cheguei a pensar que não conseguiria ultrapassar isto tudo, cheguei a desejar que me levassem para perto dela e da minha mãe. Mas tive o apoio da minha família e amigos que me deram todo o amor do mundo e apesar de a dor ainda estar cá, comecei a não me sentir mal por viver a vida, por sorrir", desabou.

"E estou cá, mas não há dia que passe que não pense na Beatriz, nos olhos grandes dela, da gargalhada... E um dia ainda vou conseguir recordá-la com um sorriso. Fazes tanta falta, Beatriz", rematou.

