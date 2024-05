José Castelo Branco esteve esta quinta-feira, 9 de maio, no programa 'Dois às 10', à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre as acusações de violência doméstica de que foi alvo e que o levaram a tribunal esta quarta-feira, 8 de maio.

Garantindo estar inocente, o socialite foi questionado relativamente à herança da mulher.

"Tu és herdeiro da Betty?", perguntou Cláudio.

"Não, nós casamos com separação total de bens", afirmou.

Confrontado com o cenário em caso da morte da Betty, sendo que aí herdaria, alegadamente, metade dos bens da mulher, Castelo Branco garantiu que "nunca se preocupou com essa questão".

"Casei tanto por dinheiro que contraio uma dívida para as obras da casa de Sintra em 2006 e tenho sido eu a pagar. Começaram a pagar a dívida desde que eu entreguei a casa àquele senhor", explica, referindo-se a Pedro Pico, com quem se envolveu em agressões divulgadas em vídeo.

"Diz as maiores barbaridades, que eu queria casar com ele... Então, quer dizer que eu ia matar a Betty para casar com uma aventesma?", questiona, considerando Pedro Pico um "sociopata".

O entrevistado confessa que no início acreditou nele e que este, inclusive, conseguiu até "enganar a sua advogada".

Da mesma forma sublinha que os dois não tiveram nenhum relacionamento amoroso e que "nunca se apaixonou por ele".

"Quando faço um contrato dele com a Betty e outro contrato meu com ele era para se ganhar muito dinheiro", atira, mas sem dar pormenores sobre os negócios.

Ainda neste contexto, o socialite contou que, numa ocasião, Betty disse-lhe para "não se preocupar com a casa de Sintra", dando a entender que teria ficado para ele em testamento.

